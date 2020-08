Messina, rubata la fontana appena installata sul lungomare del Ringo

Rubata la fontana installata da poco sul lungomare del Ringo a Messina. Ancora un gesto di inciviltà che scatena la rabbia del presidente della quinta municipalità Ivan Cutè.

«I responsabili di questi atti sono infami e maledetti. Dobbiamo iniziare a pensare a come fargliela pagare a tutti coloro che si macchiano di questi gesti di inciviltà. Messina è piena di questa gentaglia, villani, irresponsabili e disonesti che non vogliono che la città progredisca e diventi migliore. Serve pulizia, ma di gente prima di tutto! Lavoreremo sin da subito per richiedere videosorveglianza dappertutto».

Parole durissime che fanno il paio con quelle del consigliere comunale del Pd Alessandro Russo: «Si sono fregati la fontanella d’acqua potabile che come Comune avevamo piazzato meno di un mese fa sul Lungomare Belfiore. Proprio sradicata dal marciapiede e rubata. Questa città non ce la farà mai. Siamo all’anno zero della civilizzazione. Siamo in balia dei trogloditi. Andrebbero espulsi dalla città e dalla civiltà».

