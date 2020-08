Anziana derubata in chiesa a Messina, in tre incastrati dalla videosorveglianza

Un’anziana donna, nel pomeriggio di ieri, è stata derubata all’interno di una chiesa del centro a Messina. In particolare, un individuo le ha sottratto la borsa che teneva sulla panca accanto a sé, mentre altri due facevano da palo. La borsa rubata conteneva effetti personali ed un portamonete con all’interno 60 euro.

I poliziotti delle Volanti, impegnati nel controllo del territorio, hanno poco dopo rintracciato e bloccato i tre responsabili seduti al tavolo di un bar. Si tratta di due cittadini polacchi di 28 e 26 anni e di un quarantenne originario della provincia di Siracusa. Ad incastrarli le immagini del sistema di videosorveglianza della chiesa. Avevano ancora la borsa da cui mancava solo la somma di denaro. Quanto recuperato è stato riconsegnato alla vittima. I tre sono stati denunciati per furto.

Nella tarda serata di ieri, è stato, denunciato anche un diciannovenne per danneggiamento. Una Volante, a seguito di segnalazione per disturbo della quiete pubblica, è intervenuta in via Marche. Sul posto, gli agenti hanno sorpreso un giovane estremamente agitato, che urlava e bestemmiava, sferrando pugni contro un muretto dove è collocata una statua della Madonna. È stato constatato che aveva già danneggiato dei paletti dell’illuminazione pubblica. Immediatamente il ragazzo è stato bloccato ed identificato e, successivamente, denunciato.

© Riproduzione riservata