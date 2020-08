Messina, le scritte oscene sul Monumento ai Caduti non sono ancora state cancellate

Era il 25 luglio 2020, poco più di un mese fa. Il lockdown era terminato da qualche settimana e per qualcuno la libertà “riacquistata” è stata intesa come licenza di far ciò che si vuole. Quattro ragazzine (la più grande 17enne, le altre intorno ai 14 anni) decisero così di trascorrere un'allegra serata, nella zona del Municipio, imbrattando con vernice spray nera, con scritte e anche con disegni osceni, il Monumento ai Caduti di piazza Unione europea.

Reazioni indignate, Polizia municipale al lavoro per rintracciare i responsabili del gesto, dichiarazioni del sindaco sulla sua pagina Fb: ben presto si è capito, grazie anche alle immagini riprese dalle telecamere puntate sulla piazza, che i vandali erano in realtà che poco più che bambine.

