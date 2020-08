Avvio dell'anno scolastico a Messina, vertice in prefettura per evidenziare i punti deboli

Un giro di orizzonte per conoscere esattamente quali sono le criticità della provincia di Messina in vista dell’avvio dell’anno scolastico previsto il prossimo 14 settembre. È quello che ha voluto fare il prefetto Maria Carmela Librizzi questa mattina con i rappresentanti degli enti locali cittadini e con quelli della riviera ionica e tirrenica rappresentati dai sindaci di Castelmola e Villafranca Russo e De Marco.

Due i profili sui quali si è concentrata il prefetto: quello di ordine sanitario, cioè quali sono le procedure necessarie per l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza e quali saranno quelli che quotidianamente dovranno attuare famiglie presidi e docenti. Secondo aspetto è quello logistico, cioè legato al numero di aule che mancano per la piena sistemazione degli studenti messinese.

I due sindaci Russo e De Marco hanno chiesto che tutte le scuole aprano il 24 settembre e non il 14 e non solo quelle che sono sede di seggio referendario.

