Giallo di Caronia, accertamenti su tablet e cellulare di Viviana ed esame su Gioele

Non si fermano le indagini per scoprire cosa è successo davvero a Viviana Parisi e al figlioletto Gioele Mondello, entrambi trovati deceduti tra le campagne di Caronia dopo lunghe ricerche.

Il procuratore di Patti Angelo Cavallo disporrà due accertamenti irripetibili conferendo l'incarico a dei consulenti sull'incidente stradale del 3 agosto scorso quando Viviana tamponò con la propria auto un autocarro posteggiato sull'A20 e accertamenti per l'estrapolazione e copia dei dati contenuti nel cellulare e nel tablet della donna.

Il magistrato nominerà come periti gli ingegneri Santi Mangano e Roberto della Rovere sulla dinamica del sinistro e all’ingegnere Antonio Consalvi per cellulare e tablet. I conferimenti avverranno il 4 settembre prossimo. I legali di parte potranno nominare dei consulenti di parte.

Caronia, le foto dell'auto di Viviana e Gioele dopo l'incidente e del furgone coinvolto L’Opel Corsa su cui viaggiavano Viviana Parisi e suo figlio Gioele in una immagine della trasmissione Rai “Chi L’ha Visto?“ Il furgone coinvolto nell’incidente con la Opel Corsa dove viaggiavano Viviana Parisi e Gioele

Sarà invece eseguito domani, alle 15, nel Dipartimento di geologia forense dell’università di Messina l'esame sul cranio dei resti di bambino che tutti ritengono siano di Gioele. Gli accertamenti saranno eseguiti da geologi ed entomologi forensi per accertare la natura dei granelli di terra presenti sul cranio per poi compararli con quelli presenti nella zona del ritrovamento anche per verificare se il corpo è stato spostato o meno.

© Riproduzione riservata