La lettera straziante di Daniele Mondello a Viviana e Gioele: "Ho paura ma vi sento vicini"

Ieri Daniele Mondello e Viviana Parisi - la dj di 43 anni scomparsa il 3 agosto insieme al figlioletto Gioele e trovata morta cinque giorni dopo nelle campagne di Caronia - avrebbero festeggiato il diciassettesimo anniversario di matrimionio.

Il marito ha inviato un video e una lettera a "Newsmediaset" per ricordare la moglie e il piccolo Gioele, anche lui trovato morto qualche giorno dopo la madre. Scive il marito: "Amore mio, oggi è il 30 di agosto, non un semplice giorno, ma il nostro giorno. Quel momento in cui 17 anni fa abbiamo giurato davanti a Dio il nostro amore... Da sempre abbiamo condiviso ogni cosa, dalla musica alle azioni di tutti i giorni, ma ogni cosa era fatta sempre insieme. Insieme sul palco dietro una consolle, insieme a pensare alle cose della casa, insieme in studio a produrre. Un giorno però abbiamo creato la nostra più grande hit. La nostra produzione più bella: Gioele. Sin dall'inizio, nonostante la paura di essere genitori per la prima volta, hai dimostrato di essere nata per fare la mamma e in quei momenti ci siamo sostenuti a vicenda perché ancora non sapevamo se saremmo stati all'altezza di questo grande compito. Ma poi tutto è stato naturale.... Amori miei, adesso non vi nascondo che ho davvero tanta paura, perché tutto ciò che fino a qualche giorno fa era normale adesso non lo è più. Sento però che siete accanto a me che mi state dando la forza e l'aiuto che mi servono per superare tutto questo.... Non è stato per niente facile mettere insieme tutto il materiale e rivedere tutti quei fotogrammi, ma ho voluto provarci e con l'aiuto della nostra famiglia e dei nostri amici... Mi mancate, vi amo. Con amore, Daniele".

