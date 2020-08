La morte di Lorenza a Lipari, problemi ai polmoni trattati come dolori muscolari

Lorenza Famularo avrebbe continuato a vivere solo se le fosse stata diagnosticata, in tempo, la reale patologia che l’affliggeva e che, procurandole lancinanti dolori, sin dal 14 agosto, l’ha portata più volte al Pronto soccorso dell’ospedale e alla Guardia medica di Lipari. Sino al tragico epilogo del 23 agosto.

Dalle prime risultanze dell’esame autoptico - si legge sulla Gazzetta del Sud in edicola - sembra emergere, infatti, in origine, una patologia ai polmoni e non certo una cervicale, né tantomeno qualcosa che interessasse l’apparato muscolare, così come diagnosticato e curato dai sanitari in quei nove giorni. Patologia che avrebbe portato, gradatamente, ad una insufficienza respiratoria, sino al collasso all’interno del Pronto soccorso e, quindi, alla morte.

Intanto prosegue in ospedale e al porto di Lipari il presidio da parte degli eoliani. In prima linea, giorno e notte, Sandro Biviano, un giovane affetto da distrofia muscolare.

Infine il Cimo (Coordinamento italiano medici ospedalieri) evidenzia di «avere, a più riprese, in questi ultimi anni, segnalato una grave crisi di personale che investe quasi tutti i presidi ospedalieri dell’Asp di Messina, interessando in particolare le aree di emergenza-urgenza.

