Padre ucciso dal figlio a Spadafora, in ospedale l'udienza di convalida

Gabriele Mollica verrà interrogato all'ospedale Papardo, dentro la stanza in cui è ricoverato da sabato mattina. Dentro la stanza in cui si trova, piantonato da due carabinieri, da quando ha ucciso il padre Pierluigi. Si terrà infatti questa mattina, alle 9.30, l'udienza di convalida davanti al gip.

Non in tribunale, appunto, ma in ospedale, dove il ragazzo di 20 anni - con entrambe le mani fasciate per alcune lesioni, conseguenza di quanto accaduto (ha subito anche un intervento chirurgico) -, si troverà per la prima volta di fronte un giudice, con a fianco il suo legale, Carlo Morace.

Nei suoi confronti la più grave delle accuse: omicidio. L'omicidio del papà, il 59enne Pierluigi Mollica, avvenuto nel cuore della notte tra venerdì e sabato. Sempre oggi il magistrato Anna Maria Arena conferirà l'incarico per l'autopsia.

