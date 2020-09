Si finge rappresentante di casalinghi e truffa una donna, denunciato 38enne di Messina

I carabinieri della stazione di Maletto hanno denunciato un 38enne di Messina, con precedenti specifici, per truffa e sostituzione di persona. Secondo l'accusa, fingendosi rappresentante di una ditta qualificata nella vendita di casalinghi aveva convinto una casalinga a fare acquisti per circa 2.500 euro.

Definita la compravendita, per la quale era stato erogato un finanziamento da restituire a rate ad una nota società del settore, l’uomo prometteva alla cliente un elettrodomestico in regalo. Nella circostanza, utilizzando il proprio smartphone, acquisiva in foto il documento di riconoscimento della cliente, dicendole che serviva proprio per l'invio dell’omaggio fino al suo domicilio, ma che l’uomo ha utilizzato per attivare un finanziamento di 2.000 euro che aveva incassato lui.

I carabinieri hanno scoperto che la ditta che il 38enne diceva di rappresentare risulta cancellata alla camera di commercio dal marzo 2017.

