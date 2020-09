Focolaio di Coronavirus tra Giardini Naxos e Taormina: 14 persone contagiate

Focolaio di Coronavirus tra Giardini Naxos e Taormina dove, complessivamente, almeno 14 persone risulterebbero positive al Covid.

I casi sarebbero almeno 8 a Naxos e 6 a Taormina. Si tratta di giovani che sono risultati positivi agli accertamenti ai quali sono stati sottoposti dall'Asp di Messina. Sono in corso le verifiche da parte delle autorità sanitarie per accertare altri possibili casi e nella mattinata c'è stato anche un confronto tra i sindaci Nello Lo Turco (Giardini Naxos) e Mario Bolognari (Taormina) per fare il punto della situazione.

Si registrano alcune voci riguardanti il rischio di una zona rossa ma è uno scenario al momento escluso dagli amministratori.

