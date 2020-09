Il Coronavirus torna a colpire il turismo siciliano: tre giovani positivi a Giardini Naxos

L'incubo Covid torna a colpire il primo polo turistico siciliano. Tre giovani di Giardini Naxos sono risultati positivi al Coronavirus. Si tratta di due ragazzi e una ragazza che hanno contratto il virus e i cui familiari hanno confermato l'esito degli accertamenti.

Le persone risultate positive al Coronavirus stanno bene e vengono assistite in questo momento con assistenza domiciliare, sotto stretto monitoraggio delle autorità sanitarie. Sono in corso altri tamponi, si temono ulteriori casi di contagio in zona. Si attendono importanti aggiornamenti nelle prossime ore.

