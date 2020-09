Anestesista positivo al Coronavirus a Milazzo, stop alle sale operatorie all'ospedale Fogliani

Sono 83 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Nel Messinese situazione critica a Milazzo, dove nella giornata di ieri la direzione sanitaria ha disposto la sospensione di tutta l’attività ordinaria, delle sale operatorie, a seguito del riscontro positivo registrato dal tampone eseguito ad un anestesista del Fogliani.

La direzione sanitaria - si legge sulla Gazzetta del Sud in edicola - sta cercando innanzitutto di ricostruire tutta l’attività chirurgica che è stata effettuata, a partire dal rientro in servizio del medico (l’ultima decade di agosto) per rintracciare i pazienti che nel frattempo sono tornati a casa. Dovranno tutti sottoporsi al tampone.

Ieri controlli su una cinquantina di persone tra medici, infermieri, ausiliari e gli stessi pazienti che sono ancora ricoverati nei reparti.

Altri casi a Milazzo: due giovani, rientrati dalla Spagna e da Malta sarebbero positivi ma a casa in quarantena; una 17enne che ha trascorso diverse settimane di vacanza in una struttura della riviera di Ponente e che, rientrando a casa, si è sottoposta a tampone risultando positiva. E con lei anche un altro ragazzo.

