Emergenza scuola a Messina, per molti la campanella suonerà il 24 settembre

Saranno parecchie le scuole cittadine e della provincia di Messina che faranno suonare la prima campanella il 24 settembre e non il 14, come da calendario. Coglieranno l'occasione offerta dalla Regione di poter posticipare l'avvio dell'anno, garantendosi così una decina di giorni in più per poter avere più posti disponibili, qualche aula in più e magari anche i docenti e i banchi monoposto. Che, alla fine, sono la vera discriminante fra una partenza con disagi e un flop.

Il prefetto Maria Carmela Librizzi, per la seconda volta in tre giorni, si è occupata dell'emergenza scolastica nel Messinese.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE