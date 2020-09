Auto in fiamme sulla Riviera Nord, tanta paura e lunghe code di veicoli. È successo tutto poco fa, a Paradiso. Sul posto i vigili del fuoco.

L’auto in transito in direzione sud-nord ha preso fuoco, poi si è sentita una violenta esplosione e una colonna di fumo si è levata in cielo. Traffico in tilt in entrambi i sensi di marcia.

