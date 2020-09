Lampedusa, svuotato il Centro di accoglienza: "La situazione sta tornando alla normalità"

Il Centro di accoglienza di Lampedusa è stato svuotato: tutti i migranti che lo occupavano fino ad oggi sono stati trasferiti a bordo della nave inviata dal governo nazionale, su richiesta del ministro degli Interni Luciana Lamorgese. Nel frattempo, sempre nella giornata di oggi, è arrivata una seconda nave per l’accoglienza, ed è previsto l’arrivo di una terza unità navale.

I migranti che sbarcheranno da adesso in poi sull’isola, saranno accompagnati al Centro di accoglienza per le sole visite mediche e per l’identificazione, quindi saranno trasferiti a bordo di una delle navi che stazionerà nel mare di Lampedusa.

All’interno del Centro di accoglienza saranno effettuati interventi per adeguare la struttura alle norme sanitarie legate all’emergenza Covid19, sarà inoltre installata una nuova recinzione estera.

Questi temi sono stati al centro della riunione che si è tenuta oggi a Lampedusa, con il sindaco Totò Martello e i rappresentanti di Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Usmaf, Agenzia Dogane, Asp, Protezione Civile, Croce Rossa, Invitalia. La riunione è stata coordinata al Prefetto Michele Di Bari, capo Dipartimento libertà civili ed immigrazione del Ministero degli Interni.

“Tutto sta procedendo secondo le direttive concordate nel corso della riunione della scorsa settimana a Palazzo Chigi con il presidente Conte, il ministro Lamorgese, il presidente della Regione Musumeci ed altri esponenti del governo nazionale”, ha detto il sindaco Martello. “Finalmente a Lampedusa la situazione sta tornando alla normalità”, ha aggiunto.

© Riproduzione riservata