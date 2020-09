Militare contagiato dal Coronavirus a Messina, negativi i tamponi dei colleghi

Sono tutti negativi i risultati dei tamponi eseguiti dall'Azienda sanitaria provinciale di Messina sulle 35 persone (personale militare e civile) venute in contatto, nei giorni precedenti alla comparsa dei sintomi, con il militare del Reparto comando della caserma "Crisafulli" di Messina risultato positivo al Coronavirus.

Il sottufficiale rimane in isolamento nella propria abitazione così come la compagna, anche lei negativa al tampone del Coronavirus, in servizio al 24° Reggimento artiglieria terrestre Peloritani.

Nei giorni scorsi si era creato allarme all'interno della caserma Crisafulli, sede del Reparto comando a ridosso di un altro presidio militare, per un secondo militare che lamentava febbre alta e sintomi presumibilmente riconducibili ad infezione da Covid 19.

Trasferito all'ospedale Piemonte di viale Europa, il soldato, eseguiti tutti gli accertamenti, è stato però dimesso in quanto si trattava soltanto di una sindrome influenzale.

