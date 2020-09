Viviana e Gioele, oggi esami con luminol sull'auto e riunione in procura

Sarà svolto oggi da parte della polizia scientifica di Palermo l'esame irripetibile con il luminol per capire se ci sono tracce ematiche sull'auto di Viviana Parisi, 43 anni, la dj scomparsa il 3 agosto e poi trovata morta nelle campagne di Caronia, così come il figlio Gioele, 4 anni.

L'esame servirà per capire se il bimbo si sia potuto ferire o meno durante l'incidente. Intanto oggi in procura a Patti il procuratore Angelo Cavallo ha convocato i consulenti medico legali e scientifici per fare i punto della situazione dopo oltre un mese dalla scomparsa. Dopo la riunione sarà fatto un nuovo sopralluogo nelle campagne di Caronia.

