Tre infermieri del reparto di Malattie infettive dell’ospedale "Maria Paternò Arezzo" di Ragusa Ibla, individuato come nosocomio di riferimento per la cura del Covid in provincia di Ragusa, sono risultati positivi al test per il coronavirus.

I tre infermieri stanno bene. Il reparto è sempre rimasto aperto, ma sono state attivate le procedure di sanificazione.

© Riproduzione riservata