Messina, bretella San Jachiddu inagibile: ecco la relazione choc

«Si ravvisano problematiche legate sia alla capacità del sistema di vincolo di sostenere i carichi, verticali e orizzontali, oltre che di realizzare il vincolamento richiesto dal progettista. Pertanto si consiglia la manutenzione immediata e straordinaria di tutti i dispositivi di vincolo della struttura».

Sono le conclusioni - scrive la Gazzetta del Sud in edicola - della relazione sulle condizioni di una delle due rampe che conducono dallo svincolo di Giostra, alla galleria San Jachiddu, senza passare dal viale Giostra, come invece avviene adesso. A scriverla sono i tecnici chiamati dal comune di Messina, proprio alla vigilia dell'apertura di questi due viadotti, a febbraio scorso. Quella che doveva essere una semplice verifica di routine, quasi un eccesso di scrupolo, sulle condizioni di pile e impalcati a 9 anni dal collaudo di un'opera mai entrata in esercizio, invece ha scoperchiato un vaso di Pandora.

Si evince dalla relazione di questa azienda veneta che fornì le parti, che qualcuno degli appoggi è addirittura bloccato da una gettata di cemento, che altri non sono nel posto giusto, e che alcuni punti di contatto fra pila e impalcato, i controbaggioli che servono a recuperare la pendenza corretta, risultano staccati. Alla luce di quei risultati, l'assessore Mondello e il responsabile del settore tecnico del comune, Antonio Amato, vollero effettuare un ulteriore approfondimento ma anche la relazione successiva di un professionista terzo, confermò le criticità e, a quanto pare, ne aggiunse delle altre. Da qui, la necessità di trovare una soluzione e quindi la decisione di rivolgersi all'Università per confrontarsi sulla migliore via tecnica possibile per rimettere in sicurezza la struttura. Non sarà necessaria nessuna demolizione, ma dei lavori di “peso” sì. Resta l'indignazione per l’ennesi ma incompiuta legata agli svincoli.

