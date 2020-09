Messina, corsa contro il tempo per completare i lavori nelle scuole ma mancano i banchi

Si lavora giorno e notte per recuperare spazi per le scuole cittadine. Una corsa contro il tempo che potrebbe concludersi sul filo di lana o poco oltre la scadenza della prima campanella, per quanto riguarda le aule, ma che rischia di arrivare oltre il tempo massimo per gli arredi, i banchi monoposto.

La relazione dell'assessore all'edilizia scolastica Salvatore Mondello alla quinta commissione è apparsa rassicurante, pur se fra mille cautele. «Abbiamo la ragionevole certezza che i lavori commissionati per realizzare nuovi spazi all'interno delle scuole - ha detto Mondello - possano essere terminati entro 14 settembre. Stiamo facendo di tutto, e siamo ottimisti, affinché anche le aule aggiuntive esterne possano essere consegnate entro il 24 settembre, quando la maggior parte degli istituti comprensivi aprirà i battenti». E poi «le richieste originarie di interventi fatte dai presidi possono essere esaudite. Questi sono dati in continua evoluzione, che proprio in questi giorni potrebbero subire delle modifiche, in base anche alla tipologia di locali che sono stati reperiti sul mercato e soprattutto in base alle indicazioni dei dirigenti scolastici».

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud in edicola, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE