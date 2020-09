Intervento urgente questa mattina, intorno alle 10, dei vigili del fuoco in un deposito di elettrodomestici a Torregrotta, con la squadra arrivata dal distaccamento Villafranca con Aps Isuzu assieme ai colleghi di Milazzo. Successivamente i pompieri si sono spostati nella zona di Patti per alcuni danni generati dal violento acquazzone che in queste ore sta colpendo la zona nebroidea.

