Messina, 56enne ferito nella notte da un colpo di pistola alle gambe: si indaga

Due persone con il volto coperto e a bordo di un ciclomotore hanno ferito lievemente un uomo di 56 anni ad una gamba sparando un colpo di pistola nei pressi del mercato ortofrutticolo di Messina nel cuore della notte.

L'uomo, che lavorava al mercato, è stato ricoverato al Policlinico intorno alle 5 del mattino e non è in gravi condizioni. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che stanno indagano in tutte le direzioni per accertare i motivi del ferimento.

© Riproduzione riservata