Gambizzato al mercato ortofrutticolo di Messina, al setaccio le telecamere della zona

Proseguono gli accertamenti dei carabinieri della compagnia Messina Sud sul ferimento del 56enne nei pressi del mercato ortofrutticolo di Minissale.

Al setaccio i filmati delle telecamere presenti nella zona del fatto di sangue e le testimonianze di alcuni colleghi dell’uomo, che presta servizio nell’area mercatale. La vittima, al momento, è ricoverata nel reparto di Chirurgia plastica del Policlinico.

Sottoposta a intervento chirurgico a una gamba, trapassata da parte a parte da un proiettile partito da una pistola, ne avrà per almeno 20 giorni. Si sospetta che a sparare sia stato un tizio in sella a un ciclomotore, in compagnia di un complice, intorno alle 5 di venerdì mattina.

