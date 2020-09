Altri due anziani uccisi del Coronavirus in Sicilia, ricoverati a Palermo: tre vittime in poche ore

Altre due vittime del Coronavirus in Sicilia. Dopo l'anziana del Trapanese, ricoverata nell'ospedale di Salemi, si registrano altri due morti, questa volta nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cervello di Palermo dove in questo momento sono ricoverate altri otto pazienti.

I due pazienti, entrambi ottantenni, erano già in condizioni critiche da tempo, come la donna trapanese. Il bilancio totale delle vittime del Covid-19 in Sicilia è di 291 persone.

