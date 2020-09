Ritorno tra i banchi, la dirigente dell'Ufficio scolastico di Messina: "Gli studenti ci stupiranno"

«Gli studenti ci sorprenderanno, ne sono convinta». La ventata di ottimismo, alla vigilia dell'apertura dell'anno scolastico, è della neodirigente dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia-Ambito territoriale di Messina, Ornella Riccio.

Un anno speciale, quello che aspetta tutto il mondo della scuola. Ricco di incognite, dalla difficile programmazione e con la spada di Damocle di una chiusura degli istituti “infetti” che può avvenire da un giorno all'altro.

«La speranza è che le scuole possano rimanere aperte, per tutto l'anno. Ma i dati sul contagio li conosciamo e capisco anche la preoccupazione dei genitori. Confido nel buon senso di tutti e spero davvero che non si debba richiudere. È un impegno che dovremo prendere tutti per aiutare la scuola, dagli studenti ai docenti e alle famiglie. I ragazzi più grandi, quelli delle superiori, che hanno più coscienza delle regole di comportamento sono convinta che daranno l'esempio e rispetteranno le regole che conosciamo tutti».

