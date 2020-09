Incidente sul lavoro alla raffineria di Milazzo, ustionati due operai

Un incidente sul lavoro nella raffineria di Milazzo, in provincia di Messina, ha provocato il ferimento di due operai. Sono due capoturno di 47 e 55 anni.

Lo hanno reso noto il segretario provinciale di Ugl Messina, Tonino Sciotto e il reggente della Federazione Chimici Maurizio Petrella. Da una prima ricostruzione sembra che una manichetta di acqua calda ha ceduto investendo i due operai che stavano assistendo alla bonifica di una pompa di carico.

I due feriti sono stati soccorsi e porti all’ospedale di Milazzo. Dopo l’esito del tampone per il Coronavirus saranno trasferiti al Centro ustioni di Palermo per ulteriori accertamenti, perché all’ospedale Cannizzaro di Catania non ci sono posti disponibili.

