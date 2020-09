Tremestieri Etneo, il candidato sindaco Nicosia positivo al Coronavirus

La provincia di Catania resta, assieme a quella palermitana, l'area siciliana con il numero più alto di contagi da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 9 nuovi contagiati.

A Tremestieri Etneo è risultato positivo al tampone il candidato sindaco Santo Nicosia, che lo ha comunicato su Facebook: nei locali dell'Asp di via Palmentazzo è stata organizzata una postazione dove sarà possibile effettuare i tamponi a partire da oggi a tutti i cittadini che sono entrati in contatto con Nicosia.

«Ringraziamo tutte le Autorità sanitarie per la collaborazione istituzionale che ha consentito di trovare rapidamente una soluzione dedicata nel corso di questo fine settimana - ha detto il sindaco di Tremestieri Santi Rando -. Nella sede di via Palmentazzo saranno presenti i medici dell'Asp che forniranno in tempi rapidissimi l'esito dei tamponi».

