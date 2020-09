Coronavirus, a Patti due classi delle Superiori in quarantena

Il Covid-19 ritorna a Patti. Sono tre i casi attualmente accertati di positività. Si tratta di componenti dello stesso nucleo familiare in cui marito, moglie e uno dei due figli ha contratto il virus.

Venerdì scorso era arrivata la notizia della positività di una donna che presentava sintomi febbrili. Immediatamente, sono scattate le misure anti-Covid con l’intero nucleo familiare posto in isolamento e l’effettuazione del tampone per verificare eventuali ulteriori contagi. L’esito giunto nella mattinata di ieri ha evidenziato altri due casi, il marito e la figlia. Adesso si sta lavorando per ricostruire la rete dei contatti avuti.

I familiari più stretti e le persone che hanno avuto contatti nei giorni scorsi sono state già contattate e poste in isolamento fiduciario. Lunedì mattina effettueranno il tampone per accertare eventuali contagi. Anche un’intera classe del liceo “Vittorio Emanuele III” di Patti, frequentata dalla ragazza positiva, è stata posta in isolamento fiduciario con i rispettivi familiari, così come anche i compagni dell’altro fratello risultato negativo, che frequenta l’Istituto di istruzione superiore “Borghese-Faranda”. Per le prossime settimane faranno le lezioni da casa in videoconferenza.

