Riparte la scuola a Messina, tre istituti alla ricerca di nuovi spazi e certezze

È la settimana della ripresa della scuola per tutti gli istituti comprensivi della città di Messina. Da più di un mese il Comune sta lavorando per dare un'aula sicura a tutte le classi. Lo ha fatto con lavori d'edilizia per aumentare gli spazi interni e anche affittando locali all'esterno.

E proprio questa soluzione è quella che sta dando maggiori grattacapi a tre giorni dal ritorno a scuola. Più di un istituto dovrà attendere almeno la fine del mese per avere tutte le aule che servono, rifugiandosi, in attività esterne, orari ridotti e in qualche caso doppi turni.

In particolare, ci sono tre casi che non sembrano vicini alla soluzione. Riguardano le scuole Enzo Drago, Tremestieri e Mazzini Gallo.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE