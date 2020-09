Crolla un balcone a Caltanissetta, frattura alla gamba per una donna di 78 anni

Un balcone in uno stabile in via Pitrè a Caltanissetta è crollato ferendo una donna. Non si conoscono per il momento le sue condizioni. I vigili del fuoco, personale del 118 e agenti di polizia si trovano sul posto.

La donna, 78 anni, è stata tirata fuori dalle macerie ed è stata portata in ospedale. Avrebbe una frattura alla gamba. Il balcone crollato è quello al terzo piano che è precipitato su quello sotto dove si trovava la vittima che è stata travolta dalle macerie rimanendo ferita.

