Messina, lavori in via Don Blasco: rimossi i vecchi pali telefonici

Operai in azione a Messina. Questa mattina, in via Don Blasco si è proceduto alla rimozione dei vecchi pali telefonici a cura di Tim, eliminando le interferenze presenti sulla nuova strada, alla presenza del Responsabile Tim di zona dott. Nicosia, dei tecnici comunali del progetto e della Ditta appaltatrice.

"La problematica, risolta grazie alla sinergia creatasi tra l’Assessorato ai LLPP, l’Assessore Francesco Caminiti e la Tim, ha rappresentato un concreto ostacolo alla prosecuzione dei lavori - spiega l'assessore Mondello - È stato pertanto necessario individuare e condividere una soluzione percorribile, evitando di accumulare ulteriori ritardi. Allo stato attuale, sarà quindi possibile procedere con la posa dell’ultimo strato drenante del pacchetto stradale".

L’Assessore Mondello "ha espresso soddisfazione per quanto ottenuto, grazie alla perseveranza, alla cura dei rapporti e alla conseguente fattiva collaborazione". “La via Don Blasco – ha dichiarato – rappresenta un’arteria viaria di primaria importanza per la città, ed è quindi necessario far convergere l’impegno di tutti, affinché si possa realizzare senza altri intoppi. Messina merita una dotazione infrastrutturale di tutto rispetto, obiettivo che è tra le priorità di questa Amministrazione”.

