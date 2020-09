Rifiuti abbandonati, nel weekend raffica di multe a Messina: sanzioni da 50mila euro

Nel precedente weekend oltre 50 mila euro di sanzioni elevate dal nucleo di polizia municipale di Messina che si occupa di contrastare le violazione delle buone regole che disciplinano la racconta differenziata dei rifiuti ed il corretto smaltimento dei rifiuti urbani in generale.

Nel dettaglio sono stati elevati 54 verbali da 450 euro per conferimento fuori orario e in giornata; 10 verbali da 600 euro ciascuno per abbandono su suolo pubblico di rifiuti; 19 verbali da 42 euro ciascuno per sosta vietata con rimozione nelle vie interessate dalla scerbatura e pulizia (rimosse dai carroattrezzi 14 autovetture); un verbale da 108 euro per lancio di rifiuto da veicolo in movimento e un verbale da 26 euro per abbandono di rifiuto di ridottissime dimensioni a terra. Infine elevati 13 verbali da 1667,67 euro per veicolo in stato di abbandono.

© Riproduzione riservata