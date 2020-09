Tre scosse di terremoto a Terme Vigliatore: magnitudo 3.4

Tre scosse di terremoto stamane, alle 7.53, alle 7.58 e alle 8.08, hanno colpito la provincia di Messina. L'epicentro è stato, in entrambi i casi, un chilometro a sud di Terme Vigliatore, sulla costa tirrenica.

La stima della magnitudo, rende noto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è di 3.4 per il primo movimento tellurico, di 2.9 per il secondo e 2.2 per il terzo.

Per il momento non si registrano danni a persone o cose ma il terremoto è stato distintamente avvertito dagli abitanti, anche nelle zone limitrofe all'epicentro, vista anche la poca profondità: compresa fra 7 e 10 chilometri.

