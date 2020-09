Letojanni, i banchi tardano ad arrivare: in classe le sedie per le conferenze

Tutte le scuole riapriranno oggi. Non sono ancora arrivati i banchi richiesti al governo, ma il Comune di Letojanni ha procurato tavoli e sedie risolvendosi così, in proprio, quella che poteva diventare un'emergenza risparmiando anche tanto soldi.

Sia l'istituto comprensivo di Taormina che il superiore “Caminiti-Trimarchi” hanno rinviato a oggi il ritorno in classe per tutti i plessi, compresi quelli di Letojanni. Per il Professionale e per la scuola dell'infanzia non si è registrato alcun problema: spazi e arredi disponibili sono stati organizzati diversamente, ma erano già sufficienti a garantire la frequenza in sicurezza.

L'Amministrazione municipale ha quindi immediatamente messo a disposizione 34 tavolini e 38 sedie con la ribaltina (prestate dal Comune di Mongiuffi Melia), che gli alunni potranno usare temporaneamente per appoggiare tanto i libri quanto i quaderni. Nei giorni scorsi collaboratori e docenti sono stati inoltre impegnati nel delimitare spazi e percorsi, segnandoli sul pavimento con del nastro adesivo giallo e nero.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE