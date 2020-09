Montalbano Elicona, due giovani positivi al coronavirus dopo un viaggio

Due persone sono risultate positive al coronavirus a Montalbano Elicona. Lo annuncia il Comune in una nota: "E' stata comunicata dall'Usca di Barcellona Pozzo di Gotto la positività di tampone rino-faringeo per Sars-Cov-2 di un due giovani, un residente e un non residente nel nostro Comune, ma in atto domiciliati nel territorio di Montalbano Elicona, i quali ha fatto rientro nei giorni precedenti da un viaggio di vacanza all'estero dove, così come dichiarato, sono venuti a contatto con soggetti positivi a coronavirus".

"I soggetti interessati dalla positività - prosegue la nota - appena rientrati si sono posti in autoisolamento volontario così come previsto dalle disposizioni regionali vigenti".

Il sindaco, Filippo Taranto, comunica anche che "ha posto in quarantena, solo a scopo precauzionale, tutto il nucleo familiare e quanti venuti a contatto con i familiari richiedendo per ognuno di essi, l'esecuzione del tampone. Così come, previsto dalle disposizioni sanitarie per il contenimento della pandemia da CoVid-19, i soggetti positivi — asintomatici - resteranno in isolamento per un minimo di 14 giorni, durante i quali l'Usca di Barcellona e il medico di famiglia continueranno la sorveglianza sanitaria fino all'esecuzione del un successivo tampone, che comunque avverrà non prima di 14 giorni".

"Si vuole assolutamente tranquillizzare la comunità, poiché ogni atto e procedura relative alla interruzione dell'eventuale catena di contagio, sono state prontamente attivate".

