Controlli straordinari a Messina: due arresti, sanzioni e droga sequestrata

I carabinieri di Messina Centro hanno controllato più di 90 persone, elevando 8 contravvenzioni al codice della strada.

Nel corso del servizio, inoltre, i carabinieri hanno arrestato il 31enne R.D., già noto alle forze dell’ordine, responsabile del reato di evasione.

Anche nei giorni scorsi, inoltre, i militari hanno intensificato i controlli nei riguardi di soggetti sottoposti a misure restrittive e, in due differenti occasioni, hanno sorpreso il 18enne B.C., ristretto alla misura della detenzione domiciliare, che si allontanava, non autorizzato, dalla propria abitazione di via Rando, arrestandolo in entrambe le occasioni per evasione.

