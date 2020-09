Lavori, potature e pulizia: strade chiuse e divieti a Messina

Per consentire all’AMAM l’esecuzione di interventi di manutenzione programmata di una condotta fognaria in vico San Cosimo, sono stati adottati a Messina provvedimenti viari. Pertanto, lunedì 28, dalle ore 8.30 alle 16.30, sarà vietata la sosta su entrambi i lati di vico San Cosimo, dal numero civico 25 al 37, per un tratto di cinquanta metri.

Per consentire interventi di potatura e messa in sicurezza di alberature cittadine, sono state disposte limitazioni viarie. Pertanto, da oggi, venerdì 25, dalle ore 6 alle 17.30, sino al 2 ottobre, vigerà il divieto di sosta, con rimozione coatta, su entrambi i lati delle vie D’Amore e Palermo nel tratto antistante la scuola Lombardo Radice. Il provvedimento viabile sarà in vigore per singoli tratti di intervento giornaliero, provvedendo ad interdire il transito pedonale nei corrispondenti tratti di marciapiede (indirizzando, con idonea segnaletica stradale, i pedoni nei tratti di marciapiede sul lato opposto, garantendo, in sicurezza, l’accesso a tutti gli ingressi ivi presenti, per mezzo di protezioni superiori e laterali), per il posizionamento dei mezzi d’opera. La parte di carreggiata stradale occupata dai mezzi impegnati dovrà essere opportunamente delimitata e la circolazione stradale garantita e regolamentata nella restante parte, a cura e spese della ditta esecutrice, provvedendo ad istituire il senso unico alternato di circolazione (regolamentato con movieri o con impianti semaforici provvisori e con la collocazione di idonea segnaletica stradale) in quelle strade a doppio senso di circolazione in cui a causa dei lavori non è possibile mantenere il contemporaneo doppio senso di circolazione. I lavori dovranno essere effettuati con esclusione delle fasce orarie 7.15-8.45 e 13-14.15.

Da lunedì 28 la Messinaservizi Bene Comune eseguirà interventi di bonifica in varie strade del centro che saranno effettuati nella fascia oraria 5 – 12. Pertanto lunedì 28 e martedì 29, vigerà il divieto di sosta su entrambi i lati di tutte le strade dell’area compresa tra piazza Unità D’Italia, via Garibaldi, via S. Maria dell’Arco e viale della Liberta; mercoledì 30 e giovedì 1 ottobre, in quelle dell’area compresa tra le vie Garibaldi, S. Maria dell’ Arco, viale della Liberta e Fata Morgana; lunedì 5 e martedì 6, in quelle dell’area compresa tra le vie Garibaldi, Trapani, viale della Liberta e Fata Morgana; e mercoledì 7 ottobre, in tutte le strade dell’area compresa tra le vie Garibaldi, Trapani e viali della Libertà e Giostra.

Per consentire l’esecuzione di interventi nell’ambito dei “lavori di riqualificazione della pavimentazione di alcune strade e dei relativi marciapiedi ricadenti nei quadrilateri viali Boccetta/Regina Margherita/Giostra/via Garibaldi; viale Boccetta/corso Cavour/via S. Agostino/via XXIV Maggio; e viale Gazzi/vie U. Bonino/Bonsignore/Acireale”, sono stati adottati provvedimenti viari. Nella fascia oraria 7 – 17, da lunedì 28 a giovedì 1 ottobre, nelle vie della Munizione, San Cristofaro e Martinez, per singoli tratti d’intervento giornalieri, saranno vietati la sosta su entrambi i lati ed il transito veicolare, per semicarreggiata, garantendolo, in sicurezza, nella semicarreggiata stradale che di volta in volta non interessata da lavori; e sarà inoltre istituito il limite massimo di velocita 20 km/h. Giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, nella stessa fascia oraria le limitazioni insisteranno sulle vie S. Caterina dei Bottegai e S. Paolo dei Disciplinanti; e da lunedì 5 a mercoledì 7 ottobre, sulle vie S. Maria La Porta e M. Aspa.

© Riproduzione riservata