Messina, autovelox e scout speed sino al 3 ottobre: ecco tutte le strade interessate

Il Comando del Corpo di Polizia municipale di Messina ha disposto la prosecuzione dei servizi di controllo della velocità con autovelox, nell’ottica della prevenzione dei sinistri stradali, e con il dispositivo “scout”, per il rilevamento delle infrazioni al Codice della Strada in materia di divieti di sosta. I servizi saranno effettuati da lunedì 28 sino a sabato 3 ottobre, alternativamente sugli assi viari più interessati dal traffico.

Il controllo con autovelox si svolgerà sulla Strada Statale 114 a Mili Marina e Galati Marina; sui viali Boccetta e della Marina Russa; sulla via Consolare Pompea; sulla S.S.113 a Spartà; e sul raccordo della Galleria San Jachiddu. Il dispositivo “scout” monitorerà la Strada Statale 114, nel tratto tra il bivio Zafferia e la rotatoria “Alfio Ragazzi”; via Marco Polo; viale S. Martino, da villa Dante a piazza Cairoli e ritorno; via Industriale (tratto Samperi – S. Cecilia); via La Farina, tra le vie S. Cosimo e Cannizzaro e ritorno; viale della Libertà, dal viale Giostra sino alla Prefettura; viale Boccetta, dalla via Garibaldi al viale Principe Umberto e ritorno; via Garibaldi, dalla Prefettura sino a piazza Cairoli e ritorno; via T. Cannizzaro, tra il corso Cavour e il viale Italia e ritorno; piazza della Repubblica; viale della Libertà, tra la rotatoria Annunziata e Giostra e ritorno; piazza Duomo (Area pedonale); corso Cavour, dal viale Boccetta sino alla via T. Cannizzaro; via I Settembre (tratto Battisti – San Martino); via Tommaso Cannizzaro, tra le vie La Farina e Battisti; via Cesare Battisti, dal tratto della rotatoria Europa a via Garibaldi; e via Garibaldi, dalla Prefettura al viale Giostra e ritorno.

