Lavoratori Blu Jet, domani sit in al porto antico di Messina

Continua la vertenza dei marittimi Blu Jet. Domani alle 10:30 si terrà un sit in dei lavoratori presso gli imbarchi dei mezzi veloci al porto storico di Messina. "La vertenza per rivendicare regole e diritti per i lavoratori dello stretto di Messina, dopo sei scioperi, vede ancora il silenzio ingiustificabile dei vertici del gruppo Fs", si legge in una nota dei sindacati.

"Mentre la politica nello stretto di Messina si divide sulla questione ponte, il grido dei lavoratori marittimi, insieme a Filt Cgil e UIltrasporti Messina, cerca di riportare l’attenzione sui temi del lavoro a cominciare dalla vertenza occupazionale Blu Jet, il servizio che resta ad oggi l’unico vero “collegamento stabile” tra le sponde dello stretto per milioni di cittadini. La protesta di lavoratori e sindacati è contro il dumping salariale e per rivendicare diritti contrattuali e regole certe per la navigazione nello stretto di Messina auspicando che il Governo nazionale e la politica del territorio dopo tante promesse finalmente facciano la propria parte", conclude la nota.

