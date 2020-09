A causa di forti raffiche di vento e per garantire la massima sicurezza alla circolazione, è stata chiusa provvisoriamente al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 113 «Settentrionale Sicula» tra i km 85,900 e 90,00 in località Calavà, nel comune di Gioiosa Marea in provincia di Messina.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della circolazione e le deviazioni del traffico sulla viabilità locale.

