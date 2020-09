Università di Messina, le linee guida per le attività didattiche del nuovo anno accademico

Sono state approvate dagli Organi collegiali dell’Ateneo di Messina le linee programmatiche per la ripresa delle attività didattiche dell'anno accademico 2020/2021.

La procedura fa riferimento alle modalità di svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività didattiche per il primo semestre dell’anno accademico 2020/21: le lezioni riprenderanno in modalità mista anche per gli studenti del I anno e per gli studenti dei Corsi a frequenza obbligatoria, preferibilmente in presenza, ‪a partire dal 5‬ ottobre, mentre gli esami di profitto, a far data dalla prima sessione utile dell’anno accademico 2020/21 (gennaio 2021) si svolgeranno esclusivamente in presenza.

La ripresa delle lezioni del primo semestre dell’a.a. 2020/21 è prevista ‪a partire dal 5‬ ottobre p.v. L’Ateneo attuerà, come previsto, una modalità di lezione blended. Lo studente potrà scegliere, per il primo semestre dell’anno accademico 2020/21, se seguire le lezioni in modalità ‘in presenza’ o‘da remoto’; La modalità ‘in presenza’ è prevista preferibilmente per:

-tutti i Corsi di Laurea a frequenza obbligatoria;

* per il primo anno dei Corsi di Laurea triennale e Magistrale a ciclo unico, in modo da consentire alle matricole la possibilità di accedere pienamente alla vita universitaria;

* – per tutte le attività esperienziali dei CdS, quali esercitazioni, laboratori e tirocini, secondo tempi e modalità che garantiscano il rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale.

* Le lezioni svolte in presenza dai docenti dovranno essere fruibili in sincrono anche dagli studenti che hanno comunque scelto la modalità ‘a distanza’ (studenti fragili, fuori sede, stranieri, impossibilitati a raggiungere i plessi universitari in sicurezza).

Le lezioni degli anni successivi al primo dei Corsi di Studio triennali e Magistrali a ciclo unico e dei Corsi Magistrali per i quali più dei 2/3 degli studenti intervistati abbia manifestato la preferenza per la modalità a distanza o per i quali un numero assoluto di studenti inferiore a 10 abbia manifestato la preferenza per la modalità ‘in presenza’ si terranno interamente a distanza per il primo semestre, attraverso la piattaforma Teams.

Gli studenti che intendono seguire le lezioni in modalità ‘in presenza’ dovranno effettuare la prenotazione del posto attraverso l’App; al raggiungimento del numero stabilito di posti a sedere di ciascuna aula, i restanti studenti dovranno seguire la lezione in modalità ‘da remoto’.

La prenotazione del posto dovrà avvenire su base settimanale per tutta la durata del corso, da consentire a tutti gli studenti, a rotazione, di poter seguire in presenza le lezioni e conoscere personalmente i docenti.

© Riproduzione riservata