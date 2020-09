Messina, istituiti stalli di sosta e divieti: ecco le strade interessate

Sono stati istituiti a Messina stalli di sosta longitudinali in adiacenza al marciapiede lato est della carreggiata est di via U. Bonino, tra la sede della “Gazzetta del Sud” e la scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “G. Leopardi”, ed in adiacenza al marciapiede lato ovest della carreggiata ovest di via U. Bonino, tra via A. Siligato e 60 metri a nord dell’intersezione con viale Gazzi, realizzando un’unica corsia di marcia nei rispettivi tratti di strada.

Istituiti inoltre 2 stalli di sosta per i veicoli a servizio di persone disabili sul lato est della carreggiata est di via U. Bonino, in prossimità dell’accesso della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “G. Leopardi” ed uno, sempre per i veicoli a servizio di persone disabili, sul lato ovest della carreggiata ovest di via U. Bonino a sud dell’intersezione con via Oreto. La realizzazione degli spazi di sosta è stata disposta in considerazione della presenza di numerose attività commerciali, di scuole, dell’alta densità abitativa della zona, della cronica carenza di stalli per la sosta veicolare e della continua presenza di veicoli in sosta lungo tutta la strada, che occupando anche gli adiacenti marciapiedi, creano intralcio e pericolo per la regolare circolazione pedonale.

Al fine di migliorare la visibilità per i conducenti dei mezzi di soccorso in uscita dalla sede del Comando dei Vigili del Fuoco, è stato disposto il divieto di sosta 0-24 sul lato sud di via Salandra, tra le vie Napoli e Reggio Calabria.

È stato riaperto al transito veicolare il tratto di strada complanare al viale San Martino lato monte, compreso tra il viale Europa e la via Milano. Pertanto sono stati disposti la rimozione delle transenne, delle barriere fisse e dei segnali verticali di “area pedonale” e di “fine area pedonale” ed il ripristino della preesistente segnaletica stradale. La riapertura del tratto stradale è stata anticipata poiché la temporanea “isola pedonale” non ha avuto il riscontro favorevole dei titolari delle attività commerciali ivi insediate.

