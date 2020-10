Messina, divieti di sosta e transito: ecco le strade interessate

È stato istituito a Messina uno spazio di sosta per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, riservato esclusivamente agli autocarri, sul lato mare di via Marco Polo nel tratto a sud di largo La Rosa, per una lunghezza di 10 ed una larghezza di 2 metri. Alle operazioni di carico e scarico merci, all’interno dello stallo, saranno riservate esclusivamente le fasce orarie 9.30—12.30 e 14.30-17.30, consentendo la sosta pubblica libera negli altri periodi rimanenti.

Istituiti inoltre, stalli di sosta a tempo limitato (1 ora), con validità dalle 8 alle 20 delle giornate feriali, sul lato mare di via Marco Polo, tra lo spazio di carico/scarico merci e via Minissale; e 12 spazi, riservati a ciclomotori e motocicli, su lato monte di via Marco Polo, nel tratto a sud di largo La Rosa. La realizzazione degli stalli è stata disposta a seguito della riunione dello scorso martedì 29 in merito ai lavori di razionalizzazione viabile di largo La Rosa, cui hanno preso parte l’Assessore alla Mobilita Urbana Salvatore Mondello, il Presidente della II Municipalità “Calispera” e rappresentanti del Servizio Mobilita Urbana e delle attività commerciali locali, al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate dai gestori.

Domenica 4, dalle ore 6 alle 16, saranno vietati la sosta su entrambi i lati ed il transito veicolare nel tratto di via Manzoni, compreso tra via Conte di Torino e viale Regina Elena, avendo cura di garantire la sosta per eventuali stalli personalizzati a servizio di persone disabili, l’accesso ai passi carrabili e quello pedonale a tutti gli ingressi ivi insistenti. Il provvedimento viabile è stato adottato per consentire alla Parrocchia San Domenico, chiusa per lavori di messa in sicurezza e di ripristino, di celebrare all’aperto la Santa Messa delle ore 11, in occasione dei festeggiamenti per la Madonna del Rosario.

Su via Consolare Pompea, lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7, vigerà il divieto di sosta 0-24, nel tratto compreso tra i numeri civici 1485 e 1543; giovedì 8, venerdì 9 e lunedì 12, il divieto interesserà il tratto compreso tra i numeri civici 1543 e 1607, e martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15, quello tra i numeri 1607 e 1657. La limitazione viaria è stata disposta per consentire i lavori di espurgo del collettore Cassina.

Sono stati prorogati a lunedì 12 i provvedimenti viari adottati per consentire al Dipartimento Servizi Tecnici – Servizio Lavori Pubblici il completamento dei muri di sostegno in cemento armato nell’ambito dei “lavori urgenti per la messa in sicurezza della strada comunale San Michele – Portella Castanea, interessata da una frana in località Reginella”. Pertanto sino a lunedì 12, nel tratto compreso tra l’area oggetto degli interventi (Reginella) e Portella Castanea, sarà vietato il transito veicolare, consentendo l’accesso dei veicoli che devono recarsi nelle proprietà private insistenti lungo la strada, situate a valle del tratto interessato dalla frana, il cui accesso e successivo deflusso avverrà esclusivamente dal lato valle della strada comunale (località San Michele).

È collocata la segnaletica di preavviso di “strada chiusa al transito” e di indicazione del percorso alternativo con itinerario viale Giostra – via Denaro – via Palermo – S.S. 113 – Colle S. Rizzo – S.P. 50 e Portella Castanea.

Da lunedì 5 a mercoledì 14, nella fascia oraria 7 – 19, l’Amam eseguirà interventi di pulizia programmata delle caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche in alcuni tratti di via la Farina. Pertanto sul lato monte di via La Farina sarà vietata la sosta, lunedì 5, nel tratto compreso tra le vie Lombardia e Roma; martedì 6, tra le vie Roma e San Cosimo; mercoledì 7, tra le vie San Cosimo e Bonsignore; e giovedì 8, tra via Bonsignore e viale Gazzi. Sul lato mare di via La Farina, il divieto di sosta interesserà venerdì 9, il tratto compreso tra viale Gazzi e via Bonsignore; lunedì 12, quello tra le vie Bonsignore e San Cosimo; martedì 13, tra le vie San Cosimo e Roma; e mercoledì 14, il tratto compreso tra le vie Roma e Lombardia.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane da lunedì 5 ottobre al 18 novembre eseguirà lavori di manutenzione di parti ammalorate in calcestruzzo del cavalcavia soprastante la strada comunale Scoppo, pertanto sono stati adottati provvedimenti viabili. Da lunedì 5, per un periodo di 45 giorni, in tutta la parte sottostante il cavalcavia autostradale Scoppo e per 20 metri monte ed a valle, per singoli tratti di intervento giornalieri, saranno vietati la sosta 0-24, su entrambi i lati, ed il transito veicolare per semicarreggiata, consentendolo, in sicurezza, a senso unico alternato nella semicarreggiata di volta in volta non impegnata dall’esecuzione degli interventi; e sarà istituito il limite massimo di velocità 20 km/h.

Al fine di migliorare l’erogazione del servizio di T.P.L, è stato istituito uno spazio di fermata per autobus del servizio di “TPL” sul lato sud di via del Carmine, nel tratto terminale a valle; sarà inoltre vietata la sosta 0-24 sul lato nord di via del Carmine, nella sua parte terminale, su quello sud, nel tratto a valle dello spazio di fermata per autobus, ed in tutto lo slargo lato sud della via, antistante l’accesso all’area R.F.L..

