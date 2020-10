Coronavirus, contagi in crescita nel Messinese: preoccupazione a Rometta Marea

Il report giornaliero diffuso dal dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Messina, aggiornato a ieri, rende conto di 750 casi di Coronavirus segnalati, 4 nuovi positivi su 152 totali, dei quali 142 in isolamento nel proprio domicilio, 10 ricoverati, 164 guariti in ospedale, 373 guariti al domicilio e 61 deceduti. In tutto, 113 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

Intanto, continua a salire il trend dei nuovi positivi a Rometta Marea, che raggiunge quota 10 (secondo i numeri riferiti al Comune da parte dell'Asp). Dopo i casi accertati nei giorni scorsi, altri due soggetti appartenenti alla medesima famiglia, sono risultati positivi al tampone. Una crescita che adesso inizia a preoccupare, ma che si spera possa rimanere circoscritta.

Risultano tre persone positive al test del Covid-19 anche a Sant'Agata Militello. Si tratta di una coppia, un 48enne e una 40enne, residenti a Torrenova ma che risultano domiciliati a Sant'Agata Militello, e di un trentenne loro amico, residente nel centro santagatese. Sono asintomatici e in isolamento nelle loro abitazioni.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

