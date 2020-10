Lentini, rimane schiacciato tra la sua auto e un cancello: morto funzionario 57enne

Un funzionario dell’ufficio del lavoro di Siracusa, Rosario Scrofani, 57 anni, è morto dopo essere rimasto schiacciato tra la sua auto ed il cancello del suo fondo agricolo. L’incidente è avvenuto in contrada Saggio, nel territorio di Lentini. Secondo una prima ricostruzione, il funzionario sarebbe sceso dalla sua macchina ma l’avrebbe lasciata in folle.

Quando il veicolo si è messo in movimento, la vittima, che stava per entrare nella sua proprietà, non avrebbe avuto il tempo di schivarlo. L’allarme è stato dato da un amico del funzionario che ha chiamato il 118, ma quando i soccorritori sono arrivati per l’uomo non c'era più nulla da fare. La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.

