Sale operatorie chiuse, interventi sospesi: rebus sul futuro dell'ospedale di Barcellona

All'ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona sale operatorie chiuse ed interventi chirurgici sospesi per carenza di anestesisti rianimatori. L'attività operatoria chirurgica ordinaria è ferma, infatti, dallo scorso 30 settembre. Sono garantire solo le urgenze e con la presenza di un solo anestesista.

Ciò genera, nello stesso presidio ospedaliero, nel caso di interventi da effettuare con urgenza, la mancata copertura della guardia anestesiologica-rianimatoria. Tra l'altro non c'è stato l'annunciato rafforzamento degli anestesisti rianimatori il cui numero da oggi scenderà a soli quattro unità perché sui sei in servizio due hanno superato la selezione e smaltiranno le ferie per fine incarico in quanto sono in procinto di prendere servizio al Policlinico universitario di Messina.

