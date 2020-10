Un dipendente comunale di Capo d'Orlando positivo al Covid, chiude il Municipio

Un dipendente del comune di Capo d'Orlando è risultato positivo al Covid 19 e scatta il protocollo d'emergenza nella città paladina. Il sindaco Franco Ingrillì ha chiuso il plesso centrale di piazza Europa invitando tutti i dipendenti a sottoporsi agli accertamenti del caso.

Il plesso comunale sarà chiuso sino a mercoledì per la sanificazione ma si attendono i riscontri dei tamponi a tutti gli impiegati per la riapertura. I responsabili della sicurezza anti-covid sono al lavoro per accertarsi se il dipendente abbia avuto contatti con l'utenza estranea e con gli amministratori comunali.

Il dipendente, non residente in città e legato al cluster di Castel di Lucio, è stato posto in quarantena facendo salire a tre i contagiati in città.

