Messina-Catania partono gli interventi sui sottopassi e sui muri di sostegno

Prosegue l’articolato e ampio piano programmato dal Consorzio Autostrade Siciliane per migliorare le condizioni della rete viaria. Grazie ad un accordo quadro annuale di operazioni di manutenzione, dalle ore 7:00 di domani venerdì 9 ottobre 2020 inizieranno gli interventi di cura di tutte le opere murarie in calcestruzzo ammalorate e deteriorate ricadenti sull’autostrada Messina-Catania. La fine di tutti i lavori previsti è fissata per il 29 luglio del 2021.

Per consentire le operazioni, nel corso del periodo indicato, la circolazione viaria di alcuni tratti stradali della A18 (dal casello di Messina a quello di Catania e viceversa) potrebbe subire delle modifiche con parzializzazioni delle carreggiate mediante chiusure alternate della corsie di emergenza in entrambe le direzioni e relativi svincoli e pertinenze, sia in orari diurni che notturni.

Per la sicurezza di tutti i viaggiatori e in ossequio alle disposizioni ministeriali, si raccomanda sempre il rispetto della segnaletica stradale, dei limiti di velocità e il divieto di sorpasso sul tratto autostradale interessato.

