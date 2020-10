Si affaccia alla finestra e precipita, bimbo di 7 anni muore nel Siracusano

Aveva lanciato il pannolino della sorellina dalla finestra. Ma quando si è sporto, per vedere dove fosse arrivato, è caduto giù dal terzo piano di un appartamento nel centro abitato di Villasmundo, frazione di Melilli, nel Siracusano. La caduta nel vuoto è stata fatale. Nonostante i soccorsi immediati ed il tentativo dei sanitari del 118 di rianimarlo per il bimbo di sette anni non c'è stato nulla da fare.

Nell'abitazione si trovavano la mamma e le due sorelle, una più grande ed una bimba piccola. Il sostituto procuratore, Donata Costa, dirige le indagini coordinate dal procuratore Sabrina Gambino. Il drammatico episodio sarebbe accaduto ieri pomeriggio intorno alle 16.

