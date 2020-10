Dopo le pecore a passeggio in via Garibaldi, adesso a Messina è toccato a una mucca affiancare le auto in sosta. È successo in via Tommaso Cannizzaro. L’animale percorreva la carreggiata in direzione monte-mare ed è stata notata da passanti ed automobilisti, che l’hanno filmata. Il video ha fatto il giro dei social ed è diventato virale. La mucca, molto probabilmente, proveniva dalle campagne di Gravitelli.

